Gram altın artar mı döviz düşer mi? Piyasalar bu hafta bu verilere odaklandı

Geçtiğimiz hafta Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Eylül sonu ve yılsonu enflasyon beklentileri hem Merkez Bankası yetkililerinin söylemlerine hem de OVP’de yer alan beklentilere paralel olarak yukarı yönlü revize edilmiş gözüküyor.

Eylül TÜFE beklentisi

Eylül sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket sonucuna göre %0,8 artarak %5,14’e yükselmiş durumda. 2023 yılsonu TÜFE beklentisi de %59,46’dan %67,22’ye yükseldi.

AHL Analiz'e göre: Hafta genelinde baktığımızda ise gündemi hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda Merkez Bankaları’nın faiz kararları oluşturacak. İlk olarak Fed’in Faiz Kararı takip edilecek. Piyasa beklentisi Fed’in yıl içerisinde faiz artırım döngüsünü tamamladığı yönünde

Kur hareketi nasıl?

Kurda 27,00TL direncinin altında hareketler devam ediyor. ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerden fazla arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 79,7 oldu. Bu hafta kurda etkili olması beklediğimiz Merkez Bankaları’nın faiz kararları takip edilecek. TCMB kanadında faiz artırımı beklenirken Fed tarafında faizlerin %5,25-5,50 puan aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Ons'ta ivme ne yönde?

Bu hafta ons altın tarafında oynaklığa neden olabilecek en önemli gelişme Fed para politikası faiz kararı olarak öne çıkıyor. İlk destek noktası 1925 dolar bu seviye altında fiyatlama için psikolojik destek noktası olarak 1920 ve 1915 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin gün içinde gerçekleşmesi durumunda ise 1930 dolar ve üstünde 1935 ile 1940 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Gram altının seyri nasıl olacak?

Bu hafta TCMB PPK toplantısında beklentilerin üzerinde bir faiz artışı daha gelirse kur tarafında oynaklığa neden olacağı için altın tarafında da düşürücü etkisi olabilir. Fed tarafından gelecek faiz kararı da ons altın tarafında etkili olacak. Fed’in faizi sabit bırakması ya da düşük bir ihtimalle 25 baz puan artırması bekleniyor. Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1675TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1680TL ve 1685TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1670TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1665TL ve 1660TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO