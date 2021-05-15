Gram altın 500 TL’yi geçti mi? Çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları e kadar oldu? 15 Mayıs altın son durum

Altın fiyatları son dakika merak ediliyor. Ramazan Bayramının son günü olan bugün altın fiyatları sorgulanıyor. Tam kapanma nedeniyle kuyumcuların kapalı olması ve bayram tatilinin de devam etmesi altın alacakları bir süreliğine de olsa engellemekte. Altın son bir kaç gündür rekora koşmaya devam ediyor. En güncel altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatları, altın piyasasındaki son haberler ve altınla ilgili tüm veriler altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte anlık, güncel gram atın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatların.