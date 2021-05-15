Gram altın 500 TL’yi geçti mi? Çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları e kadar oldu? 15 Mayıs altın son durum
Altın fiyatları son dakika merak ediliyor. Ramazan Bayramının son günü olan bugün altın fiyatları sorgulanıyor. Tam kapanma nedeniyle kuyumcuların kapalı olması ve bayram tatilinin de devam etmesi altın alacakları bir süreliğine de olsa engellemekte. Altın son bir kaç gündür rekora koşmaya devam ediyor. En güncel altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatları, altın piyasasındaki son haberler ve altınla ilgili tüm veriler altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte anlık, güncel gram atın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatların.
Gram altın 500 TL’yi geçti mi? Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram Altın 24 ayar ve 22 ayar altın olmak üzere iki çeşit altında son durum sıklıkla araştırılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
495,86
503,31
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
501,08
501,15
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.842,61
1.844,25
ÇEYREK ALTIN FİYATI
801,72
819,38
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.206,88
3.267,50
YARIM ALTIN FİYATI
1.598,43
1.638,76
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.206,88
3.267,50
ATA ALTIN FİYATI
3.268,00
3.385,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
272,68
327,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
448,75
480,11
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
7,45
7,46
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
27,40
27,45