Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu! Daha önce hiç görülmemiş
Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu! Daha önce hiç görülmemiş

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu! Daha önce hiç görülmemiş

Gram altında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2026 senaryosunu açıkladı.Gram altın 5 haneye sıçrayacak, Türkiye'de bir ilk yaşanabilir diyen Memiş'in çağrısı olay oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında 2026 senaryosunu açıkladı. "Türkiye'de bir ilk yaşanabilir" diyen Memiş, "Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir" ifadelerini kullandı.

Gram altında yatırımcıları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki öngörülemez artışlar sona ererken, manipülasyon piyasasıyla birlikte 6.000 TL seviyesine dayanan gram altın fiyatı 5.400–5.500 TL aralığına kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de piyasalardaki hareketliliğe değindi.

Geçen ay altın fiyatlarının hızla arttığını hatırlatan Memiş, “Her gün yeni bir rekor geldi. Daha sonra merak ettik; yani neden bu kadar agresif yükselişler var? Son iki hafta önce Trump'ın Çin'le ilgili yaptığı açıklamayla birlikte, yani ‘yüzde yüz vergi getireceğim’ açıklamasıyla kripto para piyasasında, borsalarda ve küresel borsalarda sert çöküşler gördük. Altın fiyatlarında ise yine sert yükselişler yaşandı. O zaman karar verdik ve kamuoyuna kendi düşüncemi açıkladım. ‘Arkadaşlar, bir manipülasyonla karşı karşıyayız’ dedim” değerlendirmesini yaptı.


2026 yılına yönelik tahminlerini de paylaşan Memiş, “Türkiye'de bir ilk yaşanabilir. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir, tahminim bu yönde” diye konuştu. “Elinde altın olanlar zengin olmayacak” uyarısıyla dikkatleri üzerine çeken Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

Altın fiyatlarındaki spekülasyonların 2025’in sonuna kadar süreceğini vurgulayan Memiş, “Aşağıda 3.800 dolar seviyesi var, yukarıda 4.200 dolar seviyesi. Bu bant aralığını mutlaka takip edin. Bir bakacaksınız 4.200 dolar, şaşıracaksınız. Ama iki gün sonra bir bakacaksınız 4.000 dolar. Bildiğin soygun, işte böyle zengin oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Altın fiyatları yükseldi, zengin olduk, bir getiri elde ettik diye kesinlikle sevinmesin. Çünkü bu manipülasyonun arkasından büyük bir tufan geliyor. Büyük bir tufan gelecek. Muhtemelen bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon bir anda patlayacak. Bildiğin patlayacak yani. Bu ne demek? Yani malın değeri artacak, paranın değeri kaybolacak.”

