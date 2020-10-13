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Ekonomi Gram altın 487 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 487 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını 3.267 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:11:29 -
Gram altın 487 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 487,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.267 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.919 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini bildiren analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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