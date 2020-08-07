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Ekonomi

Gram altın 484 liradan işlem görüyor

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:39:10 -
Gram altın 484 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, 484 liradan işlem görüyor.

Dün yüzde 1,24 değer kazanan altının ons fiyatı, bugün ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği beklentileri ile Asya piyasalarında 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla 2.058 dolardan işlem görüyor.

Dün, 485 lirayla rekor seviyeye çıkan ve daha sonra günü yüzde 3,9 kazançla tamamlayan altının gram fiyatı da şu dakikalarda 484 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.075 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 450-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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