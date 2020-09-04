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Ekonomi Gram altın 463 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 463 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.102 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:21:05 -
Gram altın 463 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 462,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.102 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD pay piyasalarındaki sert düşüşle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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