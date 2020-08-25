  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın 460 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 460 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını 3.080 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:56:37 -
Gram altın 460 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,7 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki artışa karşılık altının ons fiyatındaki düşüşle yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 457,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 459,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı

Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi
Gündem

Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘halk süt’ dağıtımı s..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı