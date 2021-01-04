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Ekonomi Gram altın 455 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 455 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını 3.037 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:57:46 -
Gram altın 455 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 454,5 liradan işlem görüyor.

2020'nin son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 454,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 454,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3.037 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.925 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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