  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın 449 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 449 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını 3.010 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:40:39 -
Gram altın 449 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 449,2 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 448,4 liradan tamamladı.

Gram altın yeni güne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 449,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.878 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin ardından düşen dolar endeksinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin bir projesine daha çöktü
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin bir projesine daha çöktü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da AK Parti'nin 2016'da yapımına başladığı ve 2019'da test sürüşlerini gerçekleştirdiği Eminönü-Eyüpsul..
Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları
Gündem

Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları

Baran Dergisi bu haftaki sayısında Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan birbirinden iğrenç taciz ve fuhuş olaylarını derledi...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay