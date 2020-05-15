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Ekonomi

Gram altın 386 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.589 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:45:05 -
Gram altın 386 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386,1 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 385,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 386,1 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.589 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.736,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü "negatif faizi bir araç olarak düşünmüyoruz" açıklaması, kötü gelmeye devam eden ABD ekonomik verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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