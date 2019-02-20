0553 313 94 23

Gram altın 228 lira seviyelerinde

Gram altın 228,1 lira, çeyrek altın 373 lira ve Cumhuriyet altını 1.526 liradan işlem görüyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
Gram altın 228 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki dalgalı seyre paralel 225,5-228,2 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 227,6 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 228,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 373 lira, Cumhuriyet altını 1.526 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,07 artışla 1.341,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticari müzakerelere dair iyimserliğin altın talebinin artmasına neden olduğunu ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.339 doların destek, 1.349 doların ise direnç konumunda oluğunu kaydetti.

Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle gram altının yükseldiğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatında 228 lirayı direnç seviyesi olarak takip ettiğimizden, yukarı yönlü ataklar yükselişlerin devamı açısında önemli alacaktır. Bugün gram altının 226,8-228,8 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van ESOB Başkanı Berge’den Gürpınar’a ziyaret
    1. Van ESOB Başkanı Berge’den Gürpınar’a..
    2. Vajinismus kaderiniz olmasın
    3. Tüketici güven endeksi Şubat ayında..
    4. Kilis’te Belediye Başkanlığı için 8..
    5. Yoğun sis, TEM’de görüş mesafesini 30..
    6. Villa cinayetinin zanlısı ikinci kez..
    7. 11 yaşında kitap yazdı, gelirini..
    8. Soğuk havada, sıcak su ile..
    9. Genç girişimciler OSMEK’te yetişiyor
    10. Eski başhekimden örnek bağış
    11. Yeditepe Dilek Ödülleri, 7. kez..
    12. Kocaeli'de kültür-sanat
    13. Piyasa güne artı rezervle başladı
    14. Giresun turizmi macera parkıyla..
    15. "FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın..
    16. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
    17. Sağlık Bakanlığı’ndan Beytüşşebap’a..
    18. BBP’nin merakla beklenen aday..
    19. Kayseri’ye ’Yılın Mutlu Şehri’ ödülü
    20. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici,..
    21. Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin..
    22. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    23. Baroların insan hakları merkezleri..
    24. Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ'nün inkar..
    25. Dokunsalar yıkılacak, mahalleli..
    26. İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle..
    27. ‘Palto Film Günleri’ başladı
    28. FETÖ’nün ’A5’ kodu ile fişlediği..
    29. Kimlik kartlarında parmak izi AB’de..
    30. Van’da Cem Adrian rüzgarı
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı