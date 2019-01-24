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Gram altın 218 lira seviyelerinde

Gram altın 218 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.461 liradan işlem görüyor

24 Ocak 2019 Perşembe 10:11
Gram altın 218 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 218 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 217,9 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 218 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.461 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 1.281,33 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalarla değer kaybettiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, altının gram fiyatında 216 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Bugün, Avrupa ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Davos'ta devam eden oturumlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Venezuela'daki gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:11
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