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Ekonomi 'Gram altın 2 bin 500 lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Bomba tahmin
Ekonomi

'Gram altın 2 bin 500 lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Bomba tahmin

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken ekonomist Tuna Kaya'dan önemli bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:29:00 -
'Gram altın 2 bin 500 lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Bomba tahmin

Altın fiyatları hakkında son hareketleri değerlendiren ekonomist Tuna Kaya, 2022 yılında altın yatırımcısının kazanacağını açıkladı.

Teknik analiz uzmanı Tuna Kaya katıldığı televizyon programında altın fiyatı için net rakamlar verdi. Kaya “altın yatırımcısı altınlarına sıkı sık sarılsın” diye konuştu.

Rusya - Ukrayna gerilimi yüzünden yükseliş trendi içerisinde giren altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşın kafası karışmışken piyasa uzmanı Tuna Kaya TGRT Haber’e dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Ekonomist Tuna Kaya katıldığı programda uzun vadede altın fiyatlarının geleceği seviyeyi açıklarken, ons altnın 3 bin dolara kadar, Gram altın fiyatının da 2500 TL’ye yükselebileceğini belirtti. 2022 yılının ortalarından itibaren altın fiyatının yükselişini hızlandıracağını öngördüğünü dile getiren Kaya “Altın yatırımcısı altınlarına sıkı sıkı sarılsınlar” dedi.

Kaya programda şu ifadeleri kullandı:

2011 yılında ons aldın 1900 dolardan 1000 dolara düştü tekrar 2000 dolara kadar çıktı. Ben 2023 yılında özellikle ons bazında teknik grafiğin işlemesi halinde aradaki 1000 dolarlık farkın üzerine koyacağımızı ve ons altın bazında 2023 yılında 3000 bin dolar seviyesini, gram altında ise 2500 TL ile 3000 TL arasını görebileceğimizi düşünüyorum. Altın yatırımcısı altınlarına sıkı sıkı sarılsınlar.

 

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