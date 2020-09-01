Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? sorusu haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların merak ettiği sorulardan. Gram altın’ın Ağutos ayındaki hareketliliği Eylül’de de devam edecek mi?

Altın fiyatları konusunda yaşanan hareketlilik vatandaşları altın fiyatları düşecek mi yoksa altın fiyatları yükselecek mi sorusunu sormasına sebep olmakta. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair yaptığı açıklama sonrası altın fiyatları tekrar harketlendi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükseliş ile beraber dün gram altın değer kazandı. Günü bir önceki kapanışının %0,4 üstünde yani 465 TL’den tamamlayarak yükseldi. Şimdi, gram altın fiyatı ne kadar sorusu merak kazandı. Gram altın yeni güne de bir değer kazanarak başlamış oldu. Peki, gram altın ne kadar? 1 Eylül Saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın %1,4 üstünde , 471,7 seviyesi ile işlem gördü.

Ons altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı ise 774 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 3.163 TL’den işlem görüyordu. Bununla birlikte özellikle altın yatırımcıları tarafından ons altın fiyatı da merak ediliyor. Ons altın ne kadar? Ons altın fiyatı kapanışa göre %1,1 artış göstermiş oldu. Bu doğrultuda ons altın 1.990 dolar seviyesinde yer almakta.

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Altın düşecek mi?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından altın fiyatları yükselecek mi yoksa altın düşecek mi soruları merak edliyor. Analistler, dolar endeksinin 6 gün boyunca üst üste düşüp 91,8 ile son 2 senenin en düşüğüne gerilemesi halinde ons altın fiyatını desteklediğini ifade etti. Analistlere göre altının fiyatı ile ilgili olarak bugün, dünya genelinde açıklanacak olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri baz alınacak.

Analistler, koronavirüs tedavisine dair gelişmeler ve başta Doğu Akdeniz olacak şekilde bazı jeopolitik gelişmelerin, altın fiyatlarında önemli rol oyanayabileceğini ifade ediyor. Altın fiyatları ne kadar olacak sorusuna analistler; ons altın fiyatında 1.944 dolar seviyesinin destek konumda olduğunu, 2.000 dolar seviyesinin de direnç konumunda olarak öne çıktığını belirtiyor.