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Ekonomi 'Gram altın 1315 lira değil' diyen ekonomist Şirin Sarı gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da şok rakam
Ekonomi

'Gram altın 1315 lira değil' diyen ekonomist Şirin Sarı gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da şok rakam

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:33:00 -
'Gram altın 1315 lira değil' diyen ekonomist Şirin Sarı gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da şok rakam

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gram altının Kapalıçarşı'da 1380 liradan satıldığını ifade ederek banka ile makasın açıldığını söyledi.

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haber Global'e açıklamalarda bulunan ekonomist Şirin Sarı, gram altının gerçek fiyatını da açıkladı.

Sarı yaptığı açıklamada, "Doların önü yükseliş eğilimine açık gibi duruyor. Kabinenin açıklanmasıyla beraber dolar tarafında daha dalgalanmalı bir durum olabilir. Kapalıçarşı ile interbank arasındaki fiyat farkı 70-80 lira aralığında duruyor. Kapalıçarşı'da 1380 liradan satılıyor. Tabelada ise 1315 liradan işlem görüyor. Ons altında biraz düşüş olabilir. Bu da gram altının düşüşüne neden olabilir. 1250 liralara kadar bir geri çekilme olabilir. Ama doların hareketi gram altını güçlü kılıyor." dedi.

Şirin Sarı'nın açıklama yaptığı saatlerde gram altın tabelada 1315 liradan işlem görürken şu sıralarda 1325 bandına çıkmış durumda.
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Yorumlar

Hasan

Dovizde acilmadi sanki
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