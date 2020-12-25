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Spor GRAFİKLİ - Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda
Spor

GRAFİKLİ - Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda

Geride kalan maçlarda Galatasaray 58, Trabzonspor 43 kez kazandı - 46 yıllık rekabette Galatasaray 168, Trabzonspor 146 kez gol sevinci yaşadı - Ligdeki 94 müsabakada sarı-kırmızılılar 41, bordo-mavililer 31 galibiyet aldı - Trabzon'da oynanan lig maçlarında ev sahibi ekibin galibiyet sayılarında 21'e 16 üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:05:28 -
GRAFİKLİ - Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.


- Ligde de Galatasaray önde


Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.


- Son maçlarda Trabzonspor üstün

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.


- Trabzon'daki lig maçları


Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.


- Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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