GRAFİKLİ - Trablus Havalimanı'nı Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusunun yeni hedefi Terhune vilayeti

ANKARA (AA) - ENES CANLI - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Kasr Bin Gaşir bölgelerinde tamamen kontrolü sağladıktan sonra Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayetini yeni hedef olarak belirledi.

Hafter milislerinin saldırıları karşısında uzunca bir süre savunma pozisyonunda bekleyen Libya ordusu, 25 Mart'ta "sivillerin canını korumak" için Barış Fırtınası Harekatı'nı başlattığını ve "savunmadan saldırıya geçtiğini" duyurdu.

Ordu güçleri, iki aydan biraz fazla sürede ülkenin batısındaki birçok noktayı Hafter milislerinden temizlemeyi başardı ve başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini hedef almak için konuşlanan milisleri de kentin güneyinden çıkardı.

- Trablus'tan Tunus sınırına uzanan bölge milislerden temizlendi

Libya ordusunun Barış Fırtınası Harekatı'nda öncelikli hedefi Trablus'tan Tunus sınırına uzanan sahil şeridi oldu.

Ordu güçleri, harekata başladıktan kısa süre sonra 13 Nisan'da başkentten batıya doğru ilerleyerek Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden arındırdı.

Bu noktalardan kaçan Hafter milislerinin ülkenin batısındaki stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'ne sığındıkları bildirildi.

Libya ordusuna bağlı hava unsurları, ülkenin batısındaki Hafter milislerine, yakıt, cephane ve mühimmat taşıyan araçların hiçbirine geçit vermedi. Silahlı insansız hava araçları (SİHA) onlarca hava harekatıyla tüm bu ikmal hatlarını etkisiz hale getirdi.

Hafter'e bağlı çok sayıda milisi etkisiz hale getiren Libya ordusu SİHA'ları, bu dönemde 4 uçak, bir helikopter, iki SİHA ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç ve ağır silahın yanı sıra milislerin kullandığı tesisleri imha etti.

Libya ordusu hava unsurlarının bu operasyonları sonucunda ülkenin batısında hava hakimiyeti Libya hükümetine geçti.

- Stratejik Vatiyye Üssü, Libya ordusunun kontrolünde

Libya ordusu, Vatiyye Üssü'ndeki Hafter milislerini adeta bir kuşatma altında tutarak mayıs ayı başından itibaren SİHA'larla üsteki her hareketi gözlemledi.

Bu dönemde Libya ordusuna bağlı SİHA'lar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine sağladığı Vatiyye Üssü'ndeki iki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

Libya ordusu, Vatiyye Üssü'nü geri almak için 18 Mayıs sabahı operasyon başlattı ve çok kısa sürede 50 kilometrekarelik alana yayılan askeri üste kontrolü sağladığını duyurdu.

Ülkenin batısındaki en stratejik askeri karargah olması niteliğiyle Vatiyye Üssü'nün geri alınması Libya hükümeti için bir anda katalizör etkisi yaptı. Libya ordusuna bağlı hava unsurları, üssün alınmasının ardından buradan ayrılan hava savunma sistemlerinin peşine düştü.

Libya ordusu, 18 Mayıs'tan sonraki 4 gün içinde ülkenin batısındaki çeşitli bölgelerde 9 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.

Hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdikten sonra ülkenin batısındaki hava üstünlüğünü iyice perçinleyen Libya ordusu, Sirte kentinin güneyi, Terhune çevresindeki bölgeler ve başkentin güneyindeki cephe hatlarına yüklendi.

Ordu birlikleri, Hafter milislerini başkentin güneyindeki cephelerden dışa doğru itmeye başladı.

- Wagner'e bağlı paralı askerler çekildi

Libya'da Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin Hafter'in Trablus'a doğru ilerleyişine sağladığı katkıya ilişkin çok sayıda yazı, makale ve görüş ortaya atıldı.

Ancak, Wagner paralı askerlerinin varlığının boyutuna ilişkin görüntüler basından ve kamuoyundan saklandı. Trablus'un güneyindeki cephelerde Hafter adına ilerleyişi sağlayan bu ücretli silahlı unsurlar adeta "hayalet asker" niteliğindeydi.

Vatiyye Üssü'nün düşmesinden yaklaşık bir hafta sonra ordu birliklerinin başkentin güneyindeki cephelerde ilerleyişinin hızlanmasının ardından Wagner'e bağlı silahlı unsurlar başkentteki cephelerden çekilmeye başladı.

Wagner'e bağlı paralı binlerce unsurun askeri kıyafetler içinde, kamyonetlerin arkasında, silahlı araçlar, zırhlı taşıyıcılar ve top bataryalarıyla çekildiğine ilişkin görüntüler paralı askerlerin boyutuna ilişkin bir fikir verdi.

Paralı askerlerin bir kısmının Beni Velid kenti havalimanından askeri kargo uçaklarıyla, kalanlarının da kara yoluyla ülkenin güneydoğusundaki Cufra Askeri Üssü'ne çekildiği belirtildi.

Wagner'e bağlı paralı askerler çekilirken, bu konvoylara Rus yapımı Pantsir tipinde hava savunma sistemlerinin eşlik ettiği görüntülere yansıdı.

- Hava desteği ve paralı askerden yoksun milisler mevzi kaybediyor

Rüzgarı arkasına alan Libya ordusu, Hafter milislerinin başkentin merkezindeki yerleşim bölgelerini bombardımanını sonlandırmak için Trablus'un güneyindeki cephelerde ilerlemeye başladı.

Hafter milislerinin çekilirken özellikle sivil yerleşim bölgelerinde yoğun biçimde el yapımı patlayıcı ve mayın tuzakladığı ortaya çıktı. Bu patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi, ordu birliklerinin ilerleyişini belirli bir ölçüye kadar yavaşlatabildi.

Hafter milislerinin, başkente yönelik saldırısında haftalar süren zorlu çatışmalarla ele geçirdiği askeri kampları ve mahalleleri ordu birlikleri günler içinde almaya başladı.

Hamza, Yermuk, Es-Savarih (Topçular), Tikbali, Nakliyye askeri kamplarında kontrolü sağlayan Libya ordusu, aynı zamanda Ayn Zara, Selahaddin, Hadba eksenlerinde ilerleme kaydetti.

- Libya ordusunun, milislerin konuşlandığı havalimanına ilerleyişi

Libya ordusu, başkentin güneyindeki Hafter milislerinin konuşlandığı Uluslararası Trablus Havalimanı'nı geri almak için pazar günü operasyon başlattı.

Ordu birlikleri, bölgedeki mahallelerden milisleri çıkartırken, havalimanı içinde yeniden konuşlanan milislerin top ve füze menzili içinde kalmamak için temkinli hareket etti.

Bu süreçte Libya ordusuna bağlı hava unsurları, Hafter milislerinin havalimanı ve dibindeki Kasr bin Gaşir bölgesine gizlediği tanklar ile ağır top bataryalarını etkisiz hale getirdi.

Libya ordusu, dün sabah başlattığı yeni bir operasyon sonucunda Trablus Havalimanı'nın kurtarıldığını duyurdu.

Ordunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden paylaşılan görüntülerde, havalimanındaki Hafter milislerine telsizlerle "derhal çekilmeleri" talimatının geldiği görüldü.

- Ordu birlikleri ilerleyişlerini sürdürüyor

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bu sabaha karşı da havalimanının kuzeyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Ordu güçlerinin gece boyunca havalimanından kaçan Hafter milislerinin peşinden, Kasr bin Gaşir ve Vadi er-Rebi istikametinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Kununu, bugün ayrıca başkent Trablus'un il idari sınırının tamamında kontrolü sağladığını duyurdu. Ordu birliklerinin, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kenti il sınırlarındaki Fem Mulga beldesine ulaştıkları bildirildi.

- Sıradaki hedef Terhune

Başkentin güneyinde ivme kazanan Libya ordusunun muhtemelen sıradaki hedefi, "Trablus'un sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan Terhune vilayeti olacak.

Uzun süredir Terhune'yi kuşatma altında tutan Libya hükümeti, son günlerde Trablus'taki kazanımlarıyla bu kuşatmayı daha da daralttı.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentinin düşmesi, Hafter'i Trablus'u alarak ülkenin başına geçme rüyasından uyandıracak kesin çağrı niteliği taşıyor.

Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'yi savunmak için kentte kalan silahlı gruplardan en güçlüsü olarak görülüyor.

Kaniyat birliklerinin şehir içinde kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakmak için içeride çok sayıda düşman edindiği biliniyor.

Uzmanlar, Libya hükümetinin Terhune içindeki küskünlüklerden faydalanarak içerideki grupları ikna ederek şehre girmesinin daha kolay olabileceği değerlendirmesini yapıyor.



































