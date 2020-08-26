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Spor GRAFİKLİ - Süper Lig'de kritik maçların haftaları belli oldu
Spor

GRAFİKLİ - Süper Lig'de kritik maçların haftaları belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:16:11 -
GRAFİKLİ - Süper Lig'de kritik maçların haftaları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımın 2020-2021 sezonunda birbiriyle oynayacağı kritik maçların haftaları belli oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.

Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

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