GRAFİKLİ - Süper Lig'de 33. hafta nefes kesecek

İSTANBUL (AA) - Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig'de 33. hafta yarın oynayacak 2 maç başlayacak.

Ligde yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalarda Galatasaray sahasında Göztepe, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.





- Medipol Başakşehir şampiyonluğa çok yakın





Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

En yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan turuncu-lacivertli ekip, Kayseri temsilcisi karşısından istediği sonucu alması halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterecek.





- Birden fazla takım düşebilir





Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.

Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.

Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.





- Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek





Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.

Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.





- Haftanın programı





Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:



21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19 Temmuz Pazar:



21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)



21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)



21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)



21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)



21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)



21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)





- Puan durumu





Süper Lig'de 33. hafta maçları öncesinde oluşan puan durumu şöyle: