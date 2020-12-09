GRAFİKLİ - Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak.



Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Sivasspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Kovid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.







- Grupta 6 puanla 3. sırada





UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.

Grupta 6. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:







Maç G B M A Y Puan Villarreal 5 4 1 0 14 5 13 Maccabi Tel-Aviv 5 2 2 1 5 7 8 Demir Grup Sivasspor 5 2 0 3 9 10 6 Karabağ 5 0 1 4 4 10 1





- Avrupa'da 13 maçta 4 galibiyet





Avrupa kupalarında daha önce 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.

Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, dört kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.





- Sivasspor'un Avrupa karnesi





Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 13 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6 UEFA Avrupa Ligi 7 2 - 5 9 15 UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7 Toplam 13 4 1 8 15 28







