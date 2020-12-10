GRAFİKLİ - İtalya futbolunun unutulmaz golcüsü: Paolo Rossi

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - İtalya futbolu, ülke tarihinin en önemli golcüleri arasında yer alan Paolo Rossi'nin yasını tutuyor.

Hayata 64 yaşında veda eden Rossi, İtalya futbolu için unutulmaz figürlerden biri olarak tarihteki yerini aldı.

İtalya Milli Takımı'nın 1982'de yaşadığı 44 yıl sonra gelen Dünya Kupası şampiyonluğunun mimarı olan Rossi'nin ülke futbolunda özel bir yeri bulunuyor.





- 1982 Dünya Kupası'nın yıldızı





Paolo Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla tarihe geçti.

İlk tur grup maçlarında takım halinde bekleneni veremeyen İtalya'da eleştirilerin odak noktası, 1980'de aldığı men cezası sebebiyle futboldan bir süre uzak kalan Rossi oldu.

Polonya, Kamerun ve Peru'nun bulunduğu gruptan üç beraberlik alarak güçlükle çıkan İtalya Milli Takımı, iki gol atabildi.

Rossi'nin turnuvadaki yükselişi, zorlu ikinci tur grup maçlarıyla başladı. İtalya, ilk maçta Diego Armando Maradona, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles gibi isimlerden oluşan Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Brezilya'ya karşı oynanan ikinci karşılaşmada ise kariyerinin unutulmaz performanslarından birini sergileyen Rossi, kendisini eleştirenleri haksız çıkardı. İtalya Milli Takımı, Falcao, Socrates, Zico gibi isimlerle şampiyonluk hedefleyen Brezilya'yı Rossi'nin bulduğu üç golle 3-2 yenmeyi başardı.

Yarı finalde Polonya'ya karşı 2-0 kazanılan maçta takımının gollerini atan Rossi, Batı Almanya'yı 3-1 yendikleri finalde ise fileleri bir kez havalandırarak İtalya'nın Dünya Kupası zaferinde ön plana çıktı.

İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki 44 yıllık hasretini sonlandırmasında başrol oynayan Rossi, turnuvada fileleri 6 kez havalandırarak gol kralı oldu ve "Altın Ayakkabı" kazandı.

Ülkesini 1934 ve 1938'den sonra üçüncü Dünya Kupası zaferine taşıyan isimlerin başında gelen Rossi, aynı zamanda turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ödülünün de sahibi oldu.





- Sadece İtalya'da forma giydi





İtalya'nın Toskana bölgesindeki Prato şehrinde 23 Eylül 1956'da doğan Rossi, kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi.

"Gök Mavili" milli formanın simge isimlerinden biri olarak hatırlanan Rossi, kulüp kariyerinde en parlak dönemini Juventus'ta yaşadı.

Kariyerine Juventus'ta başlayan Paolo Rossi, ilk yıllarında sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı gösteremedi. Daha sonra Como, Vicenza ve Perugia'da görev alan İtalyan forvet, 1981'de Juventus'a döndü.

Siyah-beyazlı formayla kariyerinin zirvesine çıkan Rossi, birçok kupa sevinci yaşadı. Rossi, Michel Platini ve Zbigniew Boniek gibi yıldızların da yer aldığı Juventus'ta iki lig, birer İtalya Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri elde etti.

Daha sonra Milan ile Hellas Verona'da top koşturan Rossi, 1987'de 31 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerine son verdi ve ülkesinde televizyon yorumcusu olarak çalıştı.





- Şike skandalına adı karıştı





Paolo Rossi, 1980'de Milan ve Lazio'nun küme düşürülmesine neden olan şike skandalı (Totonero) nedeniyle 3 yıl futboldan men cezası aldı.

Rossi, bu ceza sebebiyle 1980 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı forması giyemedi.

Daha sonra cezası 2 yıla düşürülen Rossi, böylece yıldızlaşacağı 1982 Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatı yakaladı.





- Bireysel başarıları





Paolo Rossi, kariyeri boyunca İtalya liglerinde Vicenza formasıyla iki kez gol krallığı yaşadı.

İkinci ligde 1976-1977 sezonunda 21 gol, birinci ligde ise 1977-1978 sezonunda 24 golle en skorer futbolcu oldu.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1982-1983 sezonunda 6 gol attığı Juventus ile gol kralı olan Rossi, 1982'de Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü elde etti.

Arjantin'de düzenlenen 1978 Dünya Kupası'nda 3 gol atan Rossi, Altın Top kazanan Mario Kempes'in ardından turnuvanın en iyi ikinci oyuncusu olarak Gümüş Top ile ödüllendirildi.

Rossi, yıldızlaştığı 1982 Dünya Kupası'nda Altın Top ve Altın Ayakkabı kazandı.

İtalyan forvet, 48 maça çıkıp 20 gol kaydettiği milli takımda 1978 ve 1982 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi.