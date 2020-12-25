GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'e 15'inci, TFF 1. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek - Misli.com 2. Lig'de 17'nci, Misli.com 3. Lig'de ise 16. hafta karşılaşmaları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig 15. hafta, TFF 1. Lig 16. hafta karşılaşmalarıyla sürecek. Misli.com 2. Lig'de 17'nci, Misli.com 3. Lig'de de 16. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Yarın:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Yarın:
13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
27 Aralık Pazar:
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)
16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)
28 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe FK (Diyarbakır)
13.00 Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Ergene Velimeşespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Şanlıurfaspor-İnegölspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
13.00 Uşakspor-Afjet Afyonspor (Uşak 1 Eylül)
13.00 Hacettepe-Kocaelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Zonguldak Kömürspor-Çorum FK (Devrek İlçe)
13.00 Gümüşhanespor-Manisa FK (Gümüşhane Yenişehir)
Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Tarsus İdmanyurdu-Eyüpspor (Tarsus İlçe)
13.00 Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Vanspor FK-GMG Kastamonuspor (Van Atatürk)
13.00 Pazarspor-Etimesgut Belediyespor (Pazar İlçe)
13.00 Sakaryaspor-Turgutluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.00 Karacabey Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.00 Bodrumspor-Serik Belediyespor (Bodrum İlçe)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Kırşehir Ahi)
13.00 Mamak FK-Tetiş Yapı Elazığspor (Çubuk İlçe)
13.00 Pendikspor-Sivas Belediyespor (Pendik)
- Misli.com 3. Lig
2. Grup
30 Aralık Çarşamba:
13.00 Tekirdağspor-Yozgatspor 1959 FK (Namık Kemal)
13.00 Karaman Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Yomraspor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Yomra İlçe)
13.00 Fethiyespor-Ağrı 1970 (Fethiye İlçe)
13.00 Ceyhanspor-Tokatspor (Ceyhan İlçe)
13.00 Kahta 02-Halide Edip Adıvarspor (Kahta İlçe)
13.00 Mardin Fosfatspor-Belediye Kütahyaspor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup
29 Aralık Salı:
13.00 Esenler Erokspor-Arhavispor (Vefa)
30 Aralık Çarşamba:
12.00 Osmaniyespor FK-Karşıyaka (Osmaniye 7 Ocak)
13.00 Erbaaspor-Somaspor (Erbaa İlçe)
13.00 Isparta 32-Çarşambaspor (Isparta Atatürk)
13.00 Gölcükspor-Çatalcaspor (Gölcük Şehir)
13.00 Şile Yıldızspor-İçel İdmanyurdu (Şile)
13.00 Altındağspor-Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)
13.00 Elazığ Karakoçan FK-Cizrespor (Elazığ Doğukent)
4. Grup
30 Aralık Çarşamba:
12.00 Siirt İl Özel İdare-Silivrispor (Siirt Atatürk)
13.00 Bayrampaşaspor-Adıyaman 1954 (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Bursa Yıldırımspor-Muğlaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.00 52 Orduspor FK-Bergama Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
13.00 Sultanbeyli Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
31 Aralık Perşembe:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kozanspor FK (Faruk Çelik)
13.00 Alanya Kestelspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Alanya Milli Egemenlik)
13.00 Düzcespor-Modafen (Düzce 18 Temmuz)