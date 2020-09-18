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Spor GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Spor

GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci hafta, bugün oynanacak birer maçla başlayacak - Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları 20 Eylül Pazar günü oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:55:07 -
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci hafta bugün oynanacak birer maçla başlayacak. Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları 20 Eylül Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:


- Süper Lig


Bugün:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)


- TFF 1. Lig


Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

Yarın:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


- Misli.com 2. Lig


Beyaz Grup

20 Eylül Pazar:

15.30 Çorum FK-Manisa FK (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.30 Niğde Anadolu FK-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)

15.30 Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Sancaktepe FK-Hekimoğlu Trabzon (15 Temmuz)

16.00 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)

16.00 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Sarıyer (Kocaeli)

19.00 Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor (Zafer)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)


Kırmızı Grup

20 Eylül Pazar:

15.00 Bayburt Özel İdare-Elazığspor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Serik Belediyespor-Pendikspor (Serik İsmail Oğan)

15.30 Kardemir Karabükspor-Mamak FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor (Gazi)

15.30 1922 Konyaspor-Sakaryaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK (Tarsus İlçe)

16.00 Kırklarelispor-Sivas Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

16.00 Eyüpspor-Pazarspor (Eyüp)

16.00 Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)


- Misli.com 3. Lig


1. Grup

20 Eylül Pazar:

15.00 Artvin Hopaspor-Edirnespor (Hopa İlçe)

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor (Yeni Malatya)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Nevşehir Gazi)

16.00 Kızılcabölükspor-Çankaya FK (Kızılcabölük)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor (Silivri)

16.00 Manisaspor-Diyarbekirspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)

19.00 Bucaspor 1928-Ofspor (Yeni Buca)


2. Grup

20 Eylül Pazar:

15.00 Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği (Yomra İlçe)

15.00 Kahta 02 Spor-Ağrı 1970 Spor (Kahta İlçe)

15.00 Mardin Fosfatspor-Tokatspor (Mardin 21 Kasım)

15.30 İskenderun FK-Halide Edip Adıvarspor (Payas İlçe)

15.30 Ceyhanspor-Çengelköy (İsmet Atlı)

15.30 Karaman Belediyespor-Tekirdağspor (Kemal Kaynaş)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959 (Tepecik Şenol Güneş)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)


3. Grup

20 Eylül Pazar:

15.00 Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu (7 Ocak)

15.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

15.00 Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor (Elazığ Doğukent)

15.30 Altındağspor-Şile Yıldızspor (Çubuk İlçe)

16.00 Yalovaspor-Çatalcaspor (Yalova Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Somaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gölcükspor-Çarşambaspor (Gölcük)

19.00 Isparta 32 Spor-Karşıyaka (Isparta Atatürk)


4. Grup

20 Eylül Pazar:

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kelkit İlçe)

15.00 52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (19 Eylül)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)

15.30 Alanya Kestelspor-Kozanspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 Düzcespor-Muğlaspor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954 Spor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Modafen (Sultanbeyli Gölet)

16.00 Bayrampaşa-Siirt İl Özel İdare (Bayrampaşa Çetin Emeç)

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