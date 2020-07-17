  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:15:59 -
GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk 2 yarışı Avusturya'da düzenlenmişti.

Avusturya'da düzenlenen ilk yarışta Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas, ikincisinde ise takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton birinciliği elde etmişti.

Seyircisiz gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


- Pilotlar klasman

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 43

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 37

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

4. Charles Leclerc (Monako): 18

5. Sergio Perez (Meksika): 16


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 80

2. McLaren: 39

3. Red Bull: 27

4. Racing Point: 22

5. Ferrari: 19

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı