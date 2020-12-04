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Spor GRAFİKLİ - Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek
Spor

GRAFİKLİ - Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:33:07 -
GRAFİKLİ - Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'siyle sürecek.

Mercedes'in takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun 16. yarışı, önceki etabın yapıldığı Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan Uluslararası Bahreyn Pisti'nin yeni inşa edilen 3 bin 543 metrelik bölümünde düzenlenecek.

Pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantileyen Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamayacağı yarışta yerini 22 yaşındaki Büyük Britanyalı George Russell alacak.

87 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun 16. yarışı öncesi öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 11, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

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