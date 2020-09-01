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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 644 bini aştı
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 644 bini aştı

Virüs nedeniyle 854 bin 860 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:02:21 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 644 bini aştı

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 644 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 854 bin 860 kişi öldü. 

Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 644 bin 268'e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 945 bin 56 kişi sağlığına kavuştu. 

Tedavisi süren 6 milyon 844 bin 352 aktif vaka bulunuyor. 

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 6 milyon 211 bin 796 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 187 bin 736 kişi yaşamını yitirdi.  

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler 

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle: 

"Brezilya (3 milyon 910 bin 901), Hindistan (3 milyon 694 bin 878), Rusya (995 bin 319), Peru (652 bin 37), Güney Afrika (627 bin 41), Kolombiya (615 bin 168), Meksika (599 bin 560), İspanya (462 bin 858), Arjantin (417 bin 735), Şili (411 bin 726), İran (375 bin 212), İngiltere (335 bin 873), Suudi Arabistan (315 bin 772), Bangladeş (312 bin 996), Pakistan (296 bin 149), Fransa (281 bin 25), Türkiye (270 bin 133) ve İtalya (269 bin 214)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı: 

"Brezilya (121 bin 515), Hindistan (65 bin 469), Meksika (64 bin 414), İngiltere (41 bin 501), İtalya (35 bin 483), Fransa (30 bin 635), İspanya (29 bin 94), Peru (28 bin 944), İran (21 bin 571), Kolombiya (19 bin 663), Rusya (17 bin 176), Güney Afrika (14 bin 149) ve Şili (11 bin 289)."


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