GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 395 bini geçti

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 23 milyon 395 bini aştı.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 808 bin 856 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 23 milyon 395 bin 542'ye çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 916 bin 50 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 670 bin 636 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 841 bin 428 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 180 bin 174 kişi hayatını kaybetti.



- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler



ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:



"Brezilya (3 milyon 582 bin 698), Hindistan (3 milyon 49 bin 855), Rusya (956 bin 749), Güney Afrika (607 bin 45), Peru (585 bin 236), Meksika (556 bin 216), Kolombiya (533 bin 103), İspanya (407 bin 879), Şili (395 bin 708), İran (356 bin 792), Arjantin (336 bin 802), İngiltere (324 bin 601), Suudi Arabistan (306 bin 370), Pakistan (292 bin 765), Bangladeş (292 bin 625), İtalya (258 bin 136) ve Türkiye (257 bin 32)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:



"Brezilya (114 bin 277), Meksika (60 bin 254), Hindistan (56 bin 875), İngiltere (41 bin 423), İtalya (35 bin 430), Fransa (30 bin 512), İspanya (28 bin 838), Peru (27 bin 453), İran (20 bin 502), Kolombiya (16 bin 968), Rusya (16 bin 383), Güney Afrika (12 bin 987) ve Şili (10 bin 792)."



