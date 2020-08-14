GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini geçti

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 72 bini aştı.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 757 bin 476 kişi öldü.

Vaka sayısı 21 milyon 72 bin 424'e çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 924 bin 653 kişi sağlığına kavuştu.



Dünyada tedavisi süren 6 milyon 390 bin 295 aktif vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 415 bin 666 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 170 bin 415 kişi hayatını kaybetti.



- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler



ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:



"Brezilya (3 milyon 229 bin 621), Hindistan (2 milyon 461 bin 542), Rusya (907 bin 758), Güney Afrika (572 bin 865), Peru (507 bin 996), Meksika (505 bin 751), Kolombiya (433 bin 805), Şili (380 bin 34), İspanya (355 bin 856), İran (336 bin 324), İngiltere (313 bin 798), Suudi Arabistan (294 bin 519), Pakistan (287 bin 300), Arjantin (276 bin 72), Bangladeş (269 bin 115), İtalya (252 bin 235), Türkiye (245 bin 635), Almanya (222 bin 269), Fransa (209 bin 365), Irak (164 bin 277), Filipinler (147 bin 526), Endonezya (132 bin 816), Kanada (121 bin 234), Katar (114 bin 281) ve Kazakistan (101 bin 848).”



ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:



"Brezilya (105 bin 564), Meksika (55 bin 293), Hindistan (48 bin 153), İngiltere (41 bin 347), İtalya (35 bin 231), Fransa (30 bin 388), İspanya (28 bin 605), Peru (25 bin 648), İran (19 bin 162), Rusya (15 bin 384), Kolombiya (14 bin 145), Güney Afrika (11 bin 270), Şili (10 bin 299), Belçika (9 bin 916), Almanya (9 bin 281), Kanada (9 bin 15), Hollanda (6 bin 165), Pakistan (6 bin 153), Ekvador (6 bin 10), Endonezya (5 bin 968), Türkiye (5 bin 912), İsveç (5 bin 776), Irak (5 bin 641), Arjantin (5 bin 362) ve Mısır (5 bin 107)."

