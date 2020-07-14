GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 248 bini geçti

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 248 bin 955'e ulaştı.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 575 bin 841 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 717 bin 972 kişi iyileşti.



Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 955 bin 142 vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 479 bin 483 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 138 bin 247 kişi yaşamını yitirdi.



- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler



ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (1 milyon 887 bin 959), Hindistan (908 bin 258), Rusya (733 bin 699), Peru (330 bin 123), Şili (317 bin 657), Meksika (304 bin 435), İspanya (303 bin 33), İngiltere (290 bin 133), Güney Afrika (287 bin 796), İran (259 bin 652), Pakistan (253 bin 604), İtalya (243 bin 230), Suudi Arabistan (235 bin 111), Türkiye (214 bin 1), Almanya (200 bin 436), Bangladeş (186 bin 894), Fransa (172 bin 377), Kolombiya (154 bin 277), Kanada (108 bin 155), Katar (104 bin 16), Arjantin (103 bin 265), Çin (83 bin 605), Mısır (83 bin 01), Irak (79 bin 735), Endonezya (76 bin 981), İsveç (75 bin 826), Ekvador (68 bin 459), Belarus (65 bin 114), Belçika (62 bin 781), Kazakistan (61 bin 755), Umman (58 bin 179), Filipinler (57 bin 6), Kuveyt (55 bin 508), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (55 bin 198), Ukrayna (54 bin 771) ve Hollanda (51 bin 93)."



Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:



"Brezilya 72 bin 921, İngiltere 44 bin 830, Meksika 35 bin 491, İtalya 34 bin 967, Fransa 30 bin 29, İspanya 28 bin 406, Hindistan 23 bin 736, İran 13 bin 32, Peru 12 bin 54, Rusya 11 bin 439, Belçika 9 bin 787, Almanya 9 bin 139, Kanada 8 bin 790, Şili 7 bin 24, Hollanda 6 bin 137, İsveç 5 bin 536, Kolombiya 5 bin 455, Türkiye 5 bin 382, Pakistan 5 bin 320, Ekvador 5 bin 63, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 4 bin 172, Mısır 3 bin 935, Endonezya 3 bin 656, Irak 3 bin 250, Bangladeş 2 bin 391, Suudi Arabistan 2 bin 243, Arjantin 1903, Filipinler 1599, Ukrayna 1412, Belarus 468, Kuveyt 393, Kazakistan 375, BAE 334, Umman 259 ve Katar 149."