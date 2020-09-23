  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor GRAFİKLİ - Beşiktaş'ın Avrupa'da 224. randevusu
Spor

GRAFİKLİ - Beşiktaş'ın Avrupa'da 224. randevusu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta 84 galibiyet, 93 mağlubiyet aldı - Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 326 gol gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:03:57 -
GRAFİKLİ - Beşiktaş'ın Avrupa'da 224. randevusu

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 223 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 326 gol gördü.


- Avrupa performansı


Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi

83

27

19

37

86

134

Kupa Galipleri Kupası

20

4

4

12

21

38

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi

120

53

23

44

188

154

Toplam

223

84

46

93

295

326



- 3 kez çeyrek final oynadı


Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.


- Farklı galibiyetler


Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.


- Farklı mağlubiyetler


Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.


- Rakiplerini 112. kez konuk edecek


Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 112. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 111 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 169 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 113 gol gördü.


- Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor


Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.

Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 19 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.


- En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu


Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin Rio Ave maçı için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens ve Cyle Larin takımları adına dörder gol atarken, Adem Ljajic, Enzo Roco ikişer, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Umut Nayir ile Tyler Boyd ise birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim bekleniyor.

Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı
Gündem

Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı

CHP yanlısı Halk TV'de yeni işten çıkarma ve istifalar yaşandı.
Merkez Bankası açıkladı! Emeklilere 344 liralık müjde
Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! Emeklilere 344 liralık müjde

Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketini açıkladı. Ankete göre, emekliler ocak ayında yüzde 5,4 oranında zam alacak. Anketteki zam oranına..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı