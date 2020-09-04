GRAFİKLİ - Avrupa'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti

ROMA (AA) - EKİP - Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen yeni vakalar, neredeyse salgının başlangıcından sonraki yükseliş dönemi olan mart ortalarındaki seviyelerine geri dönmüş durumda.

Geçen yılın sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan ve şubatta İtalya’daki hızlı vaka ve ölüm artışlarıyla birden dünya gündemine oturan Kovid-19 salgınının, son dönemde Avrupa’daki gidişatı alarm vermeye başladı.



Yaz öncesinde ülkeden ülkeye farklılık gösterse de uygulanan sıkı tedbirlerle kontrol altına alınan salgın eğrisi, eski kıtada ağustos ayında yeniden yükselişe geçti.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon da çarşamba günü, salgın eğrisindeki söz konusu çıkışa dikkati çektiği açıklamasında, Avrupa’da salgına ilişkin durumun neredeyse mart ortalarındaki seviyelerine döndüğünü belirterek, yetkilileri uyardı.

Avrupa genelinde vaka sayıları mart ortalarında yükselmeye başlamış, mart sonu ve nisan başında grafik eğrileri en üst noktaya çıkmıştı.



AA muhabirleri, Avrupa'da salgının son durumunu ülke ülke derledi.



- Avrupa'da en fazla günlük vaka artışı İspanya'da

İspanya, 488 bin 513 toplam vaka ile Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerin başında geliyor.

Kovid-19 verilerinde özellikle son iki haftadır günlük vaka sayılarında 8 ile 9 bin arasında artış görülmesi dikkati çekiyor. Ülkede sadece son 24 saatte 8 bin 959 yeni vaka kaydedildi.



Yeni vakaların neredeyse yarısı başkent Madrid ve Katalonya özerk yönetimde görülürken, Bask, Aragon, Kanarya Adaları ve Endülüs bölgelerinde de hızlı vaka artışları açıklanıyor.



Ülke genelinde hastanelerdeki yatak kapasitesinin yüzde 6’lık kısmını Kovid-19 hastalarının oluşturduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise salgının kontrol altında tutulduğunu ve şu an için alarm vermeye gerek olmadığını savunuyor.



Mevcut durumda acil servislerde doluluk oranının yüzde 20'sini Kovid-19 hastalarının oluşturduğu belirtiliyor.

Avrupa'daki birçok ülke vatandaşlarına, İspanya'ya "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunurken, bu ülkeden gelenlere de PCR testi yaptırma ve 14 günlük karantina şartı koyuyor.



Kovid-19'dan dolayı şimdiye kadar 29 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da önlemler özerk yönetimlere göre farklılık gösterse de 6 yaşın üstündekilere maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye kuralı ülke genelinde uygulanıyor.

Ayrıca ülkede, sosyal mesafenin garanti edilemediği açık alanlarda sigara içmenin yasaklanması, disko ve bar gibi eğlence yerlerinin kapatılması, 10 kişiden fazla toplanmama, uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi gibi ek önlemler de alındı.

- Fransa’da günlük vaka artışları 5 binin üzerinde seyrediyor



Fransa'da yaz tatilinin ardından son günlerde günlük vaka sayılarında önemli artış yaşandı.

3 Ağustos'ta 556 olan günlük vaka sayısı, 2 Eylül'de 7 bin 17 olarak açıklandı. Özellikle son bir haftadır günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyrederken, sadece dün 7 bin 157 Kovid-19 vakası kaydedildi. Fransa, İspanya'dan sonra Avrupa ülkeleri içerisinde günlük vaka sayısının en çok arttığı ülke oldu.

Virüsün bulaştığı kişi sayısının son günlerde ciddi oranda artması üzerine tedbirler genişletildi.



Ülkede, Paris başta olmak üzere 21 bölgede salgın açısından "kırmızı bölge" ilan edildi. Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabiliyor. Başkent ve pek çok şehirde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

- İngiltere'de günlük ortalama 1300 vaka kaydediliyor

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün yaşandığı yer olan İngiltere'de de yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti.

Ülkede, 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altına görülen günlük yeni vaka sayıları son 25 günde yeniden yükseldi. 8 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde günlük ortalama yeni vaka sayısı 1300 oldu.

Son 24 saatte 1735 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1805 vakanın saptandığı 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 340 bin 411'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 41 bin 527'ye ulaştı.



- İtalya'da gençler ve tatilciler yeni vakaların artmasına yol açtı

Salgının Avrupa’da ilk ve en ciddi etkilediği yer olan İtalya’da, yaz öncesi kontrol altına alınan günlük yeni vaka sayısındaki artış, Avrupa'nın geri kalanına göre düşük olsa da ağustos ayındaki yükselişi dikkati çekti.

4 Ağustos’ta 190 yeni vaka açıklanan ülkede, 29 Ağustos’ta bu sayı 1444’e kadar çıktı. Son 30 günde ortalama 724 vaka kaydedilirken, özellikle son bir haftada ortalama günlük vaka sayısı binin üstünde seyrediyor. İtalya'da sadece dün 1397 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede, ölüm sayısı ve yoğun bakımdakilerin günlük artışının bu denli yüksek olmaması sebebiyle yetkililer, endişeye gerek olmadığını ancak özellikle gençlerin dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

İtalya'da virüsün son dönemde yayılmasının bir nedeni de tatilciler oldu. Özellikle tatilleri için Sardinya adasına giden pek çok kişide sonradan virüs çıkması ve Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya’ya tatile gidip gelenlerde de virüse rastlanması nedeniyle bu ülkelerden gelenlerin test yaptırması zorunlu hale getirildi.

İtalya, ağustos ayında da diskotek ve dans salonlarını kapatmış, kapalı ve kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğunun süresini de uzatmıştı.



- Almanya'da Kovid-19 vakaları yüksek seyrediyor



Almanya'da temmuz ayı ortasından önce 250-500 düzeyinde seyreden günlük vaka sayıları temmuz ayı sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000’nin üzerinde görülmeye başlandı. Ülkede son 24 saatte 1311 yeni vaka kaydedildi.

22 Ağustos'ta günlük vaka sayısı 2 bin 34 olarak kaydedildi ve bu, 2 bin 55 yeni vakanın görüldüğü 25 Nisan’dan sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.



Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkede toplam vaka sayısının 250 bine yaklaştığını, hayatını kaybedenlerin sayısının da 9 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, Almanya genelinde özellikle hijyen ve mesafe kurallarına uyulmayan kutlama ve eğlencelere katılanlar arasında Kovid-19 vakalarının arttığına işaret ediyor. Bunun yanı sıra vakaların artış sebebinin tatilden dönenlerin ülkeye virüsü taşımaları olduğu da ifade edildi.

Alman hükümeti yeni vakalarda artış görülen AB ülkelerindeki bazı bölgeleri Kovid-19 konusunda "riskli" ilan etti.

Riskli bölgelerden dönenler yanlarında negatif test sonucu bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor. Hükümet, halka "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat etmemeleri" çağrısında bulunuyor.

Maske takmayana 50 avro para cezası uygulanan ülkede, halk şenlikleri, festival gibi salgının yayılma riski yüksek ve hijyen kurallarına uyulmasının mümkün olmayacağı büyük çaplı etkinlikler, yıl sonuna kadar yasaklandı.

- Hırvatistan'da Kovid-19 vakaları hızla yükseliyor

Hırvatistan'da 45 Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Ağustos'tan beri günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor.



Ülkede dün günlük vaka sayılarında yeni bir rekor artış yaşandı. 369 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 94'e çıkarken, can kaybı 3 artarak 194 oldu. Ülkede halen 2 bin 634 aktif vaka bulunuyor.



Yetkililer, söz konusu vaka artışlarının başlıca nedeni olarak tatil bölgelerindeki yoğunluğu gösteriyor.

Hırvatistan'daki artışların yüksek seyretmesi sebebiyle aralarında İtalya'nın olduğu çok sayıda AB ülkesi, burayı "güvenli olmayan ülkeler" listesine ekledi.



- Belçika'da yeni vaka sayıları düşüşte



Avrupa'da çoğu ülkenin aksine Belçika'da Kovid-19 salgınında günlük yeni vaka sayıları yaklaşık iki haftadır yavaş da olsa düşüş gösteriyor.

Verileri haftalık değerlendiren Ulusal Sağlık Enstitüsünün istatistiklerine göre, 24-30 Ağustos haftasında virüse yakalanan kişi sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 11 azalmasıyla günlük ortalama 440 oldu. Ülkede son 24 saatte 424 yeni vaka görüldü.

Belçika'da salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tespit edilen toplam kişi sayısı 85 bin 911 olarak açıklandı. Bu kişilerin 9 bin 898'i hayatını kaybetti.

Belçika’da yaz başında düşen Kovid-19 hasta sayıları temmuzda yeniden artmaya başlamış, bir ara tekrar günlük 600’lere çıkmıştı. Bunun üzerine federal ve yerel hükümetlerin aldığı tedbirlerle ağustos ortasında vakalar yavaş da olsa düşmeye başladı.

Alınan tedbirler arasında başkent Brüksel dahil bazı yerlerde kamuya açık tüm alanlarda maske zorunluluğu, bulaşmaları takip için restoran ve kafelerde müşterilerin iletişim bilgilerini bırakma mecburiyeti, ülke dışındaki tehlikeli bölgelerden dönenlere iki hafta karantina ve test şartı gibi uygulamalar bulunuyor.



- İsviçre’de OHAL kalktı, vaka sayıları artışa geçti



İsviçre’de, haziran ortasında tek haneli rakamlara kadar düşen Kovid-19 vaka sayıları, ülkede olağanüstü halin kaldırılmasının ardından tırmanış gösteriyor.

Federal Sağlık Dairesinin verilerine göre, toplam vaka sayısı 43 bin 127, ölü sayısı da 1729’a ulaştı. İsviçre’de son 24 saatte 364 yeni vaka tespit edilirken, 3 kişi de yaşamını yitirdi.



Ülkede toplu ulaşımda maske zorunlu hale getirildi. 1 Ekim’den itibaren de bin kişiden fazla organizasyonlar için özel izin gerekecek.



- Portekiz

Avrupa'da Kovid-19 salgınından bu zamana kadar en az etkilenen ülkelerden biri Portekiz olarak öne çıkıyor.



Portekiz'de şimdiye kadar 1829 kişi salgından hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 59 bin 51 olarak açıklandı.



Yeni vakaların büyük çoğunluğu başkent Lizbon ve çevresinde görülüyor. Her şeye rağmen ülkede son 19 gündür günlük vaka sayılarının 300'ün üzerinde olması dikkati çekiyor.

- Yunanistan



Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 998 oldu. Vakaların büyük bölümü başkent Atina’nın da içeresinde bulunduğu Attiki ve Selanik bölgelerinde tespit edildi.



Yunanistan'da turizm sezonunun başında bazı ülkelere sınır kapılarının açılmasının ardından Kovid-19 vakaları da hızla yükselmeye başladı.



Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 5 artarak 278'e yükseldi.

- Malta



Akdeniz'de ada ülkesi Malta’da salgının başında yeni vaka ve ölüm sayıları düşük seyrederken, ağustosta yeni vaka sayıları, mart-nisan döneminin de üzerine çıktı. 7 Nisan'da 52 yeni vaka açıklanan adada, bu sayı 12 Ağustos'ta 78'e kadar yükseldi.



Malta'da bugüne kadar 1965 kişiye Kovid-19 tanısı konurken, halihazırda 424 koronavirüs hastası bulunuyor. Adada son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası görüldü.



Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği adada ağustos ayında özellikle otellerde yapılan kalabalık yaz partileri sırasında virüsün çok sayıda kişiye bulaştığı basına yansımıştı.