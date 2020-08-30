GRAFİKLİ - ABD Açık sürprizlere her zamankinden fazla açık

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Yarın New York kentinde başlayacak 2020 ABD Açık Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişeleri nedeniyle çekilme kararı alan birçok seribaşı tenisçiden yoksun düzenlenecek.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde 140. kez organize edilecek.



İlk kez 1881 yılında düzenlenen ve normalde sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık, Wimbledon'ın iptali ve Roland Garros'nun 21 Eylül'e ertelenmesi sebebiyle 2020'nin ikinci "grand slam"i olacak.

Kovid-19 salgını sürecinde yapılan ilk grand slam turnuvası da olacak ABD Açık'taki karşılaşmalar, sağlık önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.

İlk tur maçlarının yarın TSİ 18.00'de başlayacağı turnuvanın tarihinde ilk defa tribünlere seyirci alınmayacak.

ABD'ye giriş sonrası zorunlu karantinaya alınmayan tenisçiler, organizasyon süresince teste tabi tutulacak. Test sonucu pozitif çıkan oyuncular, turnuvadan çekilmek zorunda kalacak.

Kurallar gereği hem oyuncular hem de organizasyon çalışanları, korta giriş-çıkışlarda maske takacak.





- Para ödülüne Kovid-19 etkisi





2019'da kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu, 57,2 milyon dolara çıkaran ABD Açık, birçok spor etkinliği gibi Kovid-19'dan olumsuz etkilendi.

Bu yıl dağıtılan toplam ödül, 53,4 milyon dolara, tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 3,85 milyondan 3 milyon dolara düştü.





- Birçok favori turnuvayı evinden takip edecek





Salgın nedeniyle birçok ünlü tenisçinin katılmama kararı aldığı turnuva, bu yıl sönük geçecek. Bu durum, sporcuların uluslararası maçların durdurulduğu 4 aylık dönem sonrasındaki formlarının belirsizliğiyle de birleşince 2020 ABD Açık, sonucunu kestirmesi zor bir turnuva olacak.

Tek erkeklerde 4 şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası Rafael Nadal, çekilmeyi tercih ettiği için unvanını koruyamayacak. Sıralamanın 4. basamağındaki Roger Federer, sakatlığı nedeniyle 5 kez kazandığı turnuvada yer almayacak.

Gael Monfils (dünya 9'uncusu), Fabio Fognini (11), 2016 şampiyonu Stanislas Wawrinka (15), Kei Nishikori (31) ve Nick Kyrgios (40) gibi erkek tenisinin önde gelen isimleri de kendi tercihleri doğrultusunda bu yıl ABD Açık'ı evden izleyecek.

Kadınlarda ise klasmanın ilk 10 basamağındaki 6 oyuncu, sağlık kaynaklı endişelerinden dolayı turnuvada boy gösteremeyecek.

Ashleigh Barty (dünya 1 numarası) ve son şampiyon Bianca Andreescu'nun (6) dışında Simona Halep (2), Elina Svitolina (5), Kiki Bertens (7), Belinda Bencic (8), Wang Qiang (29), Anastasia Pavlyuchenkova (30), Barbora Strycova (31), 2004 şampiyonu Svetlana Kuznetsova (32), Zheng Saisai 34, Julia Görges (38) ve Jelena Ostapenko (42) da korta çıkmayacak.





- Erkeklerde Djokovic öne çıkıyor





Eerkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer alan ve turnuvayı 2011, 2015, 2018'de kazanan Novak Djokovic, Nadal ve Federer'in yokluğunda en büyük şampiyonluk adayı olacak.

Yarı finale gelene kadar 16 numaralı seribaşı John Isner ve 7 numaralı seribaşı David Goffin ile karşılaşma ihtimali yüksek Djokovic'in final yolundaki en ciddi rakiplerinin ise 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas veya 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev olması bekleniyor.

Djokovic'in bu yıl Avustralya Açık finalinde yendiği 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem ise çok daha zor bir kura çekti. Ana tablonun Thiem'in bulunduğu yarısında, geçen yılın finalisti Daniil Medvedev (3 numaralı seribaşı), Matteo Berrettini (6), Roberto Bautista (8), Andrey Rublev (10), Karen Khachanov (11), sert kortun tehlikeli isimlerinden Milos Raonic'in yanı sıra eski ABD Açık şampiyonları Marin Cilic ve Andy Murray de yer alıyor.





- Serena, hasret kaldığı 24. şampiyonluk için kortta





2017 Avustralya Açık zaferinden sonra oynadığı 4 grand slam finalini de kaybeden 38 yaşındaki Serena Williams, ABD Açık'ta 2014'ten bu yana ilk, toplamda 7. şampiyonluk için sahaya çıkacak.



3 numaralı seribaşı Williams, bunu başarması halinde "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanını, 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile paylaşacak.

Üçüncü turda 2017 şampiyonu Sloane Stephens, 4. turda Cincinnati Açık'ta yenildiği Maria Sakkari (15 numaralı seribaşı), çeyrek finalde ise 2017 finalisti Madison Keys (7) ya da bu yıl Avustralya Açık'ta final oynayan Garbine Muguruza (10) ile eşleşme olasılığı yüksek Williams'ın, yarı final yolundaki muhtemel rakipleri arasında Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Sofia Kenin (2) ve Aryna Sabalenka (5) öne çıkıyor.

Ana tablonun diğer yarısında ise 2016 finalisti Karolina Plískova (1 numaralı seribaşı), 2018 şampiyonu Naomi Osaka (4), Petra Kvitova (6), Petra Martic (8), 2016 şampiyonu Angelique Kerber (17) ve 16 yaşındaki yıldız adayı Coco Gauff dikkati çekiyor.





- Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti





Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.

Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.

ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ına inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.

Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek bir hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.

Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan ''Şahin gözü'' adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.





- En büyük tenis kortu





ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kabul edilen ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'den alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Arthur Ashe Kortu'nun çatı sistemi, 6,5 dakikada kapatılabiliyor.

Grand slam turnuvalarının en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında, Arthur Ashe'i, Roland Garros'nun finallerine ev sahipliği yapan 15 bin 225 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier, Wimbledon'ın 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortu ve Avustralya Açık'ın 14 bin 820 kişilik en büyük kortu Rod Laver Arena takip ediyor.





- ABD Açık'ın "en"leri





Geçen yıl tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Bianca Andreescu'nun şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:

Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez



Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5



John McEnroe (ABD), Rafael Nadal (İspanya) - 4





Kadınlar:

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez

*Helen Wills (ABD) - 7

Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6





Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

*Richard Sears (ABD) - 7 kez

*Bill Tilden (ABD) - 6



Roger Federer (İsviçre) - 5





Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 4 kez

*Helen Jacobs (ABD) - 4

*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4





Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2019 - Rafael Nadal (İspanya)



2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2017 - Rafael Nadal (İspanya)



2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)

2013 - Rafael Nadal (İspanya)



2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)



2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2010 - Rafael Nadal (İspanya)







Kadınlar:

2019 - Bianca Andreescu (Kanada)

2018 - Naomi Osaka (Japonya)



2017 - Sloane Stephens (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Flavia Pennetta (İtalya)

2014 - Serena Williams (ABD)



2013 - Serena Williams (ABD)

2012 - Serena Williams (ABD)



2011 - Samantha Stosur (Avustralya)



2010 - Kim Clijsters (Belçika)







En genç kazananlar

Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaşında



Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaşında





En yaşlı kazananlar

Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaşında

Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaşında





NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.