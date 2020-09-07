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Spor GRAFİKLİ - 62 sezonda 6 şampiyon
Spor

GRAFİKLİ - 62 sezonda 6 şampiyon

Süper Lig tarihinde geride kalan 62 sezonda sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşadı - 1959'da başlayan ligde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor ile Medipol Başakşehir de birer kez mutlu sona ulaştı. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluğu 15 oldu - Daha önceki yıllarda Beşiktaş 14, Galatasaray da 13 sezon şampiyonluk hasreti çekti - Fenerbahçe 6, Trabzonspor ise 36 sezondur taraftarlarını güldüremiyor - Bursaspor, Trabzonspor'un ardından Anadolu'dan çıkan ikinci şampiyon olarak tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:11:44 -
GRAFİKLİ - 62 sezonda 6 şampiyon

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 62 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı.

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de birer kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 15'e ulaştı.


- İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Medipol Başakşehir


1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 63 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım olmayı başardı.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir elde etti.


- Beşiktaş 14, Galatasaray da 13 sezon hasret çekti


Süper Lig tarihinde Beşiktaş 14, Galatasaray ise 13 sezon şampiyonluğa hasret kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretine de son verdi.

Galatasaray ise 1972-1973'te ligi ilk sırada tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırarak bu özlemi dindirdi.


- Fenerbahçe son 6 sezonda taraftarını güldüremedi


Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 6 sezonda mutlu sona ulaşamadı ve kendisinin en uzun süre şampiyon olamama rekorunu egale etti.

Sarı-lacivertli takım, 2013-2014'da Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluktan sonra ligi ilk sırada bitirmeyi başaramadı.

Fenerbahçe, daha önce ligde 1988-1989'da kazandığı şampiyonluktan sonraki 6 sezonda mutlu sona ulaşamamış ve 1995-1996'da Carlos Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüslemişti.


- Trabzonspor'un büyük özlemi


Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarıyı uzun zamandır tekrarlayamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Son lig şampiyonluğunu 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 36 sezondur zirvede yer alamadı.


- Galatasaray'ın rekoru


Ligde 22 kezle en çok mutlu son ulaşan takım olan Galatasaray, aynı zamanda üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ekip unvanının da sahibi.

Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.

Bunun yanı sıra, Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981'de, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.


- Bursaspor tarih yazdı


Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler"den sonra bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını aldı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu.

Öte yandan, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Bursaspor, bu organizasyonda şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.


- Medipol Başakşehir'in zaferi


Geride kalan sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde bu başarıya ulaşan 6. takım oldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligi zirvede bitiren turuncu-lacivertli takım, İstanbul'dan çıkan 4. şampiyon olarak tarihteki yerini aldı.


- En erken şampiyon Fenerbahçe


Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.


- En çok puan farkıyla şampiyon Galatasaray


Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.


- En çok puanla şampiyon Fenerbahçe


Ligde en çok puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe.

Sarı-lacivertli ekip, 3 puanlı sistemde 1988-1989 sezonunda 36 maçta 93 puan toplayarak rekor kırdı.


- Namağlup tek şampiyon Beşiktaş


Lig tarihinde yenilgisiz tek şampiyon Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.


- Şampiyonlardan ilginç notlar


Ligin 62 yıllık geçmişinde şampiyonların diğer ilginç rekorlarından bazıları şöyle:

- En çok yenilen şampiyon: 7'şer yenilgiyle 1980-1981 sezonunda Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray.

- En çok gol yiyen şampiyon: 1997-1998 sezonunda 43 golle Galatasaray.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6).

- En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla (2 puanlı sistemde) Trabzonspor.


- Averajla şampiyon olan takımlar


Ligin geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.


- Beşiktaş'ın eklenen 2 şampiyonluğu


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun da eklenmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulunun almış olduğu karara ilişkin açıklaması şöyle:

''Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır.''

Konuyla ilgili TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklama ise şöyle:

''Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52 E ve 2002/68 K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.''


- Lig şampiyonları


Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:

Sezon Şampiyon OGBM A YP
1959Fenerbahçe - - - - ---
1959-60Beşiktaş3829 72681565
1960-61Fenerbahçe3826 93812961
1961-62Galatasaray3823114521857
1962-63Galatasaray2214 71541435
1963-64Fenerbahçe3421112551453
1964-65Fenerbahçe3018111521347
1965-66Beşiktaş3020 82521648
1966-67Beşiktaş3216133441545
1967-68Fenerbahçe3219112381249
1968-69Galatasaray3019 83491446
1969-70Fenerbahçe301710331 644
1970-71Galatasaray3017 85511842
1971-72Galatasaray3017 85341442
1972-73Galatasaray3019 92471247
1973-74Fenerbahçe3015132391543
1974-75Fenerbahçe3015132431843
1975-76Trabzonspor3017 94361443
1976-77Trabzonspor3018 75411243
1977-78Fenerbahçe3017 85482442
1978-79Trabzonspor301316134 742
1979-80Trabzonspor3012153251139
1980-81Trabzonspor3016 77412139
1981-82Beşiktaş3014162381744
1982-83Fenerbahçe3418133432049
1983-84Trabzonspor3418142431450
1984-85Fenerbahçe3418142652550
1985-86Beşiktaş3622122652156
1986-87Galatasaray3623 85552454
1987-88Galatasaray3827 92863590
1988-89Fenerbahçe3629 611032793
1989-90Beşiktaş3423 65772075
1990-91Beşiktaş3020 91632469
1991-92Beşiktaş3023 70582076
1992-93Galatasaray3020 64742166
1993-94Galatasaray3022 44672870
1994-95Beşiktaş3424 73802679
1995-96Fenerbahçe3426 62681984
1996-97Galatasaray3425 72903082
1997-98Galatasaray3423 65864375
1998-99Galatasaray3423 92853078
1999-00Galatasaray3424 73772379
2000-01Fenerbahçe3424 46823976
2001-02Galatasaray3424 64753178
2002-03Beşiktaş3426 71632185
2003-04Fenerbahçe3423 74824176
2004-05Fenerbahçe3426 26772480
2005-06Galatasaray3426 53823483
2006-07Fenerbahçe3420104653170
2007-08Galatasaray3424 73642379
2008-09Beşiktaş3421 85603071
2009-10Bursaspor3423 65652675
2010-11Fenerbahçe3426 44843482
2011-12Galatasaray4025114783086
2012-13Galatasaray3421 85663571
2013-14Fenerbahçe3423 56743374
2014-15Galatasaray3424 55603577
2015-16 Beşiktaş 34 25 4 575 35 79
2016-17 Beşiktaş 3423 837330 77
2017-18Galatasaray 34 24 3 7 75 3375
2018-19Galatasaray 34 209 5 72 36 69
2019-20Medipol Başakşehir 34 20 9 5 6534 69


Notlar: 1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, tabloda değerlendirmeye alınmamıştır.

2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.



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