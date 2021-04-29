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Dünya Gözünün yaşına bakmadı! Kim Jong bir ismi daha idam etti
Dünya

Gözünün yaşına bakmadı! Kim Jong bir ismi daha idam etti

Yaptığı akılalmaz infazlarla gündemden düşmeyen Kuzey Kore Lider Kim Jong Un, bir ismi daha idam ettirdi. Kim Jong, bizzat temelini attığı hastane projesi için verdiği emirleri uygulamayan parti yetkilisini idam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 11:53:00 -
Gözünün yaşına bakmadı! Kim Jong bir ismi daha idam etti

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine bir idam kararı ile gündemde. Geçtiğimiz yılın mart ayında bizzat temelini attığı hastane için '6 ay içinde bitirin' talimatını veren Kim Jong-un, hastanenin her şey ile büyük bir incelikle ilgilendi.

Hastane açılmadı

Ülkenin başkenti Pyongyang'da inşa edilen hastanenin Avrupa'dan getirilen malzemeler ile hizmet vermesini istediğinin altını çizen Kim Jong-un, yetkililere verdiği son tarih geçse de hastane bir türlü açılamadı.

Hastaneyi teftişe giden Kuzey Kore liderini ise büyük bir şok bekliyordu. 6 aylık süreyi geçiren yetkililer daha da gecikmemek için Kim Jong-un'un talimatını görmezden geldi.

Ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı

Daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hastane Çin'den getirilen ekipmanlar ile donatıldı. Zira ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle Kim Jong-un'un istediği ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı.

Bir başka yetkişi ölüm cezasından kurtuldu

Açılışta bunu gören Kim Jong-un'un tabiri caizse gazabı ise korkunç oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Jong-un bu kararı veren parti yetkilisi için idam kararı verdi. Aynı haberlere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili de görevini kaybetti ancak ölüm cezası almaktan kurtuldu.

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