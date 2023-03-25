Gözüne dizine dursun Mustafa Karaalioğlu! Bu nasıl bir nankörlüktür böyle

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan "eski AK Partili" Mustafa Karaalioğlu, iktidarın; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanları ile görüşmesini hedef almasını eleştirdi.

Karaalioğlu, Kürt vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok adımı atan sanki AK Parti değilmiş gibi bir hava estirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti’nin bu bahiste kimseye tek kelime etme hakkı yoktur. Edecekse ve edebiliyorsa da diyeceği tek şey 'Biz bu meseleyi çözemedik, çözebilirseniz siz çözün' demektir. Sözüm ona şiddeti hedef alır görünürken Kürtleri istiskal eden ve Kürlerin siyasi tercihlerine saygısızlığa varan bu polemiği ne kadar zararlı olduğunu da en iyi AK Parti biliyor. (...) O yüzden, anlamsız olduğunu en iyi Erdoğan’ın ve partisinin bildiği bir polemiği, ülkedeki siyasi fay hatlarını zorlayacak ve duygusal kırılmayı daha da artıracak seviyeye taşımadan durdurmak isabetli olacaktır."

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