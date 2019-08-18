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Gözünde şaşılık olan genç kız ameliyatla sağlığına kavuştu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, doğuştan şaşı olan genç kız gerçekleştirilen ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:18
Gözünde şaşılık olan genç kız ameliyatla sağlığına kavuştu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, doğuştan şaşı olan genç kız gerçekleştirilen ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.


Göz sağlığı ve hastalıkları ile ilgili başarılara devam eden Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, doğuştan şaşı olan 23 yaşında Rumeysa Yılmaz’a çare oldu. Genç kız gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



“Sol gözümde kayma vardı”


Hastalığı hakkında bilgi veren Yılmaz, “Sol gözümde kayma vardı. Göz şaşılığım ile ilgili rahatsızlığım çocukluğumdan günümüze kadar ki olan süreçte benim için her zaman dezavantajdı. Yaşadığım rahatsızlık, görme bozukluğundan kaynaklı bir şaşılık olması nedeniyle hem sosyal çevremde, hem de günlük pratiklerimi yerine getirmede büyük sorunlar yaşamama sebep olduğu için sürekli olarak rahatsızlık duyuyordum. Uzun yıllar boyunca farklı doktorlara gitsem de bununla ilgili olumlu bir sonuca ulaşamadım” dedi.



“Talha hocayı önerdiler”


Çevresindeki kişilerin önerileri üzerine Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Özdemir ile görüştüğünü ifade eden Yılmaz, “Yapmış olduğumuz görüşmede Talha bey tedavi sürecinden bahsedince korktuğum gibi bir durumun söz konusu olmadığını anladım ve içim rahatladı. Ameliyatın ardından gözümdeki şaşılık sona erdi. Estetik amaçlı girmiş olduğum ameliyatın ardından görmemde de düzelme yaşandı. Bundan sonraki süreçte de görme kaybı ile ilgili tedavi sürecimi Talha beyle devam ettireceğim. Geçirmiş olduğum tedavi süresince göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı başta Opr. Dr. Talha Özdemir’e ve tüm Büyük Anadolu Hastaneleri personeline ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:18
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