Gözünde ciddi hasar oluştu: Lensle duşa girdi neredeyse kör oluyordu

İngiliz gazetesinin haberine göre, olayın gerçekleştiği sırada Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan 19 yaşındaki Grace Jamison, duş alırken lensini çıkartmadı. Ancak bu ihtimali büyük bir soruna yol açtı. Bir parazitin korneasına yerleşen genç kız neredeyse kör oluyordu. Şu anda ise uzun ve ağrılı bir tedavi süreci geçiriyor.

Haberde, genç kızın duş alırken kontakt lenslerini çıkarmayı unuttuğu ve bu sırada gözüne nadir görülen bir parazitin girmesiyle görme kaybı yaşamaya başladığı belirtildi. Grace Jamison’ın yaşadığı bölgede musluk sularının yeterince temiz olmadığı ve sularda acanthamoeba adlı mikroskobik bir parazitin bulunduğu ifade edildi.

Haberde aktarılana göre, kısa süre sonra genç kızda şiddetli göz ve baş ağrıları başladı. Hastanede yapılan incelemede, acanthamoeba keratitis adı verilen kornea enfeksiyonuna yakalandığı tespit edildi.

Uzmanlara göre, bu hastalık gözün en dış tabakası olan korneanın iltihaplanmasına neden oluyor. Eğer zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmezse, kalıcı körlüğe yol açabiliyor.

“GÖZÜMDEKİ AĞRI DAYANILMAZDI”

Jamison, yaşadıklarını sosyal medya hesabında şu sözlerle anlattı:

“Dominik Cumhuriyeti’nde yaşıyordum. Duş alırken lenslerim gözümdeydi. Oradaki su çok temiz değildi ve içinde acanthamoeba varmış. Önce gözümde, sonra başımda dayanılmaz bir ağrı hissettim. Görüşüm bulanıklaştı, neredeyse tamamen kör oluyordum.”

Genç kız, benzer bir hata yapan diğer lens kullanıcılarını da uyararak şunları söyledi: “Bu enfeksiyonla yaşamak çok zor. Gözlerim çok acıyordu, ışığa bakamıyordum. Körlük riskiyle yaşamak inanılmaz derecede korkutucu.”

PARAZİT GÖZE NASIL BULAŞIYOR?

Uzmanlar, acanthamoeba adlı parazitin göl, deniz, nehir, havuz ve musluk sularında bulunabileceğini ve göze kirli sular aracılığıyla bulaşabileceğini belirtiyor.

Mikroorganizma, korneadaki küçük çizikler veya tahrişlerden vücuda girerek enfeksiyona neden olabiliyor. Vaka nadir görülse de tedavi edilmediğinde geri dönüşü olmayan görme kaybına yol açabiliyor.

AĞRILI VE UZUN TEDAVİ SÜRECİ

Genç kız paylaşımında enfeksiyon tedavisi görmeye başladığını ancak sürecin oldukça ağrılı ve uzun olduğunu belirtti. Jamison, şu anda her 30 ila 60 dakikada bir özel göz damlası kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Doktorlara göre, iyileşme süreci 6 ila 12 ay arasında sürecek ve bu sürecin ardından, parazitin neden olduğu hasar ve izlerin giderilmesi için ek tedaviler uygulanacak.

LENS KULLANANLARA ÖNEMLİ UYARILAR:

Grace Jamison, yaşadıklarının ardından tüm lens kullanıcılarına şu tavsiyelerde bulundu:

• Lenslerinizi takmadan ve çıkarmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayın.

• Lens solüsyonunuzu temiz tutun ve her kullanımdan sonra yenileyin.

• Lensle asla uyumayın, yüzmeyin ve duş almayın.

Genç kız, “Bu kadar basit bir ihmalin beni neredeyse kör edeceğini asla tahmin etmezdim.” diyerek sözlerini tamamladı.