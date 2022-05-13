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Dünya Gözü dönmüş Yahudi! Kanı ile doymadılar, tabutuna saldırdılar
Dünya

Gözü dönmüş Yahudi! Kanı ile doymadılar, tabutuna saldırdılar

İsrail, üzerindeki basın yeleğini görmesine rağmen keskin nişancı kurşunu ile katlettiği Al Jazeera Kudüs Muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine de saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 23:04:00 - 2022-05-13 23:12:27

Al Jazeera Kudüs Muhabiri Şirin Ebu Akile, siyonist İsrail polisi tarafından katledilmiş, üzerinde basın yeleği olmasına rağmen Filistinli gazeteciye yapılan saldırı İsrail'in gözü dönmüşlüğünü gözler önüne sermişti.

Filistinli Akile, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesine saldırdılar!

Akile'nin kanı ile doymayan İsrail polisi, cenaze törenine de saldırdı.

Filistinli Müslümanlar, Akile'nin tabutunun yere düşmemesi için yoğun çaba sarfetti.

Öte yandan, Akile'nin vurulmasından hemen sonraki ana ilişkin görüntülerde, başına kurşun isabet eden Filistinli gazeteciye yardım etmek isteyenlere de kurşun sıkılmıştı.

Olay yerindekiler Filistinli Akile'ye açılan ateş sebebi ile müdahale edememişti.

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