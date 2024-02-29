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Gündem Gözü dönen siyonistin saldırısında şehit sayısı 112'ye yükseldi!
Gündem

Gözü dönen siyonistin saldırısında şehit sayısı 112'ye yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 20:36:00 -
Gözü dönen siyonistin saldırısında şehit sayısı 112'ye yükseldi!

Katil İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında bilanço daha da arttı.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırıda can kaybı arttı.

Üzen açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'dan geldi.

Kudra siyonistlerin vahşi saldırısında şehit olanların sayısının 112’ye yükseldiğini duyurdu.

Öte yandan bölgede hala ulaşılamayan cansız bedenlerin olduğu öğrenildi. Aynı saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı.

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