Göztepe'nin ligde ilk hafta karnesi





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'deki 28. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 27 ilk hafta maçının 21'inde yenilmedi.

Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geçirmeye hazırlanan Göztepe, ilk hafta maçında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Bu kulvarda geride kalan 27 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.





- Evinde sadece 1 mağlubiyet





Süper Lig'de art arda 8. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahada oynadığı ilk hafta müsabakasında ilk yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor karşısında aldı.

İzmir temsilcisi, iç sahadaki 17 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.





- Rakipler





Antalyaspor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, MKE Ankaragücü, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.





- Sezon açılış maçları





Göztepe'nin Süper Lig'deki geride kalan 27 sezonunda 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle: