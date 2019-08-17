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Göztepe'nin ligde ilk hafta karnesi

- Süper Lig'de 28. sezonunda mücadele edecek Göztepe, şimdiye kadar 21 ilk hafta müsabakasında mağlup olmadı- Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada çıktığı 17 ilk hafta müsabakasında tek yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor karşısında aldı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Göztepe'nin ligde ilk hafta karnesi


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'deki 28. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 27 ilk hafta maçının 21'inde yenilmedi.

Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geçirmeye hazırlanan Göztepe, ilk hafta maçında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Bu kulvarda geride kalan 27 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.


- Evinde sadece 1 mağlubiyet


Süper Lig'de art arda 8. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahada oynadığı ilk hafta müsabakasında ilk yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor karşısında aldı.

İzmir temsilcisi, iç sahadaki 17 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.  


- Rakipler 


Antalyaspor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, MKE Ankaragücü, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.  


- Sezon açılış maçları 


Göztepe'nin Süper Lig'deki geride kalan 27 sezonunda 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Adalet-Göztepe0-0
1959-1960Göztepe-Altınordu0-0
1960-1961Kasımpaşa-Göztepe0-0
1961-1962İzmirspor-Göztepe1-0
1962-1963Göztepe-Altay2-1
1963-1964Göztepe-Karşıyaka1-0
1964-1965Göztepe-Altay1-0
1965-1966İzmirspor-Göztepe2-0
1966-1967Göztepe-Altınordu4-2
1967-1968Göztepe-Bursaspor1-0
1968-1969Altınordu-Göztepe1-0
1969-1970Altay-Göztepe1-0
1970-1971Göztepe-AnkaraDemirspor1-1
1971-1972Göztepe-Samsunspor0-0
1972-1973Göztepe-Giresunspor3-2
1973-1974Kayserispor-Göztepe0-0
1974-1975Göztepe-Eskişehirspor0-0
1975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-5
1976-1977Trabzonspor-Göztepe1-0
1978-1979Altay-Göztepe1-1
1979-1980Göztepe -Galatasaray3-1
1981-1982Göztepe-Diyarbakırspor3-1
1999-2000Göztepe-Kocaelispor0-0
2001-2002Göztepe-Bursaspor2-0
2002-2003Göztepe-Elazığspor2-1
2017-2018Göztepe-Fenerbahçe2-2
2018-2019Göztepe-Yeni Malatyaspor1-3

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG

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