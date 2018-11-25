Göztepe'nin konuğu Medipol Başakşehir





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanan Göztepe, yarın lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Ligde geride kalan 12 haftada 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan ve 18 puan toplayan Göztepe, 13. haftanın kapanış maçında saat 20.00'de Bornova Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Müsabakada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

İki takım arasında geçen sezon oynanan her iki karşılaşmada da Medipol Başakşehir sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Adama Traore, Deniz Kadah ve Kerem Atakan Kesgin yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Titi, Wallace Reis, Lamine Gassama, Celso Borges ve Alpaslan Öztürk yarın da kart görmeleri halinde 14. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.