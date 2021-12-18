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Spor Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük
Spor

Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:19:00 -
Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Göztepe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Marko Mihojevic, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. İzmir temsilcisinde cezalı Halil Akbunar, yarın forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük'le 13. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 13. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 12 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 9 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü.

Göztepe, rakibine karşı 2 galibiyetini de İzmir'de oynadığı maçlarda elde etti.

 

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