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Göztepe'nin Galatasaray sınavı! İki taraf da gergin!

Süper Lig'de ilk hafta evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Göztepe, 2. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak. Her iki takım taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maça, sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe deplasmanının ardından yaşanan gerginliğin yansıyabileceği endişesi hakim.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:47
Göztepe'nin Galatasaray sınavı! İki taraf da gergin!

Süper Lig'de ilk hafta evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Lige istediği sonuçla başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, son şampiyon Galatasaray karşısında ilk haftadaki mağlubiyetini telafi etmeye çalışacak. Göztepe'de geçen hafta kırmızı kartla cezalandırılan Andre Castro ve Andre Poko'nun yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilip 1 maç ceza alan kaleci Beto yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in de sakatlıkları bulunuyor. İzmir ekibinin hafta içinde kadrosuna kattığı Celso Borges'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Geçen sezon İstanbul'da oynadığı 5 karşılaşmada hiç puan alamayan Göztepe, son 9 deplasmanda da galibiyet elde edemedi.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUK MAÇINDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe deplasmanının ardından basına açıklama yapan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in canlı yayın röportajını bölerek elini omzuna atan dizi oyuncusu ve Göztepe'nin amigosu Rıza Kocaoğlu, yaptığı hareketle büyük tepki toplamıştı. Olayın ardından Galatasaray camiası oyuncuya büyük tepki göstermiş ve yaşanan bu durum iki kulüp arasında gerginliğe neden olmuştu.

KARŞILAŞMANINB HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Galatasaray-Göztepe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:47
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Galatasaray
  5. göztepe

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