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Göztepe’nin eskileri boşta kaldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin bu sezon kadrosunda düşünmediği ve yollarını ayırdığı 5 yabancı futbolcu transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşamaya varamadı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:31
Göztepe’nin eskileri boşta kaldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin bu sezon kadrosunda düşünmediği ve yollarını ayırdığı 5 yabancı futbolcu transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşamaya varamadı.


Geçtiğimiz yıl sezonun son haftasında ligde kalan Göztepe, bu sezon da aynı senaryoyutekrarlamamak adına kadrosunda önemli bir değişime gitti. Özellikle yabancı oyuncularda değişime giden sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona eren oyuncularla anlaşmadı. İzmir temsilcisi yeni sezon öncesinde Nabil Ghilas, Kadu, Adama Traore, Grillo, Ngando ve Tayfur Bingöl ile yollarını ayırırken, iki oyuncu hariç diğerleri transfer döneminde aradıklarını bulamadı. 2017/2018 sezonunda Göztepe’ye transfer olan Ghilas, Kadu, Traore ve Gouffran’ın kaderleri birbirleriyle oldukça benzerlik gösterdi. Tamer Tuna’nın raporu doğrultusunda yolların ayrıldığı 4 futbolcu, henüz hiçbir takımla anlaşmaya varamadı.



Traore’ye sakatlık freni


Tamer Tuna’nın Göztepe’deki ilk döneminde kadroya kattığı isimlerden Ghilas ve Gouffran 2 sezon boyunca beklentilerin çok altında kalmış, performansları da taraftarların tepkisini toplamıştı. Kadu ve Traore’nin İzmir maceralarının sona ermesindeki en büyük etkenlerin başında ise yaşadıkları sağlık sorunları geldi. İki futbolcu, yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle uzun süreli takımdan ayrı kalırken, yeni sezonda bu riski almak istemeyen teknik heyet, iki oyuncuyla yola devam etmeme kararı aldı. Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala sözleşmesi feshedilen Arjantinli stoper Grillo da henüz kendisine bir takım bulamadı.



Bonservis alamadı


Göztepe’den gönderilen 5 futbolcu kulüp bulamazken, bu istatistiği yalnızca 2 isim bozdu. 2017/2018 sezonunda büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ngando’nun Göztepe macerası sona ererken, Fransız oyuncu ülkesinin takımlarından Auxerre’e transfer oldu. Göztepe’nin Süper Lig’e çıktığı kadroda da yer alan ve 3 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Tayfur da Aytemiz Alanyaspor’un yolunu tuttu. Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Göztepe, bu sezon hiçbir futbolcuyu başka bir kulübe bonservisiyle gönderemedi.



Reis’ten kötü haber


Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçının 63. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı stoper Reis’ten kötü haber geldi. Deneyimli oyuncunun sol uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi. Brezilyalı savunmacının 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:31
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