Göztepe'den Kovid-19 testi pozitif çıkan futbol camiası üyelerine "geçmiş olsun" mesajı
İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü, Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif açıklanan Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Sancaktepe Futbol Kulübü'ndeki futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Testleri pozitif çıkanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni edildi.