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Spor

Göztepe'den Kovid-19 testi pozitif çıkan futbol camiası üyelerine "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:44:13 -
Göztepe'den Kovid-19 testi pozitif çıkan futbol camiası üyelerine "geçmiş olsun" mesajı

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü, Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif açıklanan Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Sancaktepe Futbol Kulübü'ndeki futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Testleri pozitif çıkanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni edildi.

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