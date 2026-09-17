  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SPK'dan yeni tedbirler! 7 şirketin fonu işleme kapatıldı Milletin iradesini darağacında susturdular! Menderes cinayetinin üzerinden 65 yıl geçti Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi İmamoğlu'nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık detayı gündem oldu İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı TCMB’den piyasalara "likidite" güvencesi: Her türlü ek tedbir alınacaktır ‘Ailem Güvende’ operasyonunu hazmedemedi: Özgür Özel, sapkınlara yine siper oldu Yücel Kaya Kozinoğlu dosyasındaki kritik izi yazdı: FETÖ’nün “20 havarisi” kim?
Spor Göztepe’den flaş imza! Stanimir Stoilov’un sözleşmesi uzatıldı!
Spor

Göztepe’den flaş imza! Stanimir Stoilov’un sözleşmesi uzatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Göztepe’den flaş imza! Stanimir Stoilov’un sözleşmesi uzatıldı!

Trendyol Süper Lig’de sezona istenen başlangıcı yapamayan Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov’a yönetimden tam destek geldi.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Stanimir Stoilov’un sözleşmesinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov’un sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Kararı, Başkan Rasmus Ankersen kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla açıkladı.

 

Ankersen’den güven vurgusu

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulüp sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık. Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor ‘Reis’i açıkladı
Trabzonspor ‘Reis’i açıkladı

Spor

Trabzonspor ‘Reis’i açıkladı

Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu

Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu

TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak
TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak

Spor

TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23