Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları - Eren Derdiyok, takımla ilk idmanına çıktı



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, koşunun ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Akşam idmanında ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Göztepe'de bugün sözleşme imzalanan Eren Derdiyok, takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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