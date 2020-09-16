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Spor Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:03:11 -
Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Eylül Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top ve hücum varyasyonları denedi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı idmanın ardından hava yoluyla Malatya'ya gidecek.

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