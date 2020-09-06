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Spor Göztepe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı
Spor

Göztepe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 23:12:04 -
Göztepe'de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcunun, son 3 testinin negatif çıktığı ve yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün belli olan son test sonucuyla birlikte üst üste 3 Kovid-19 testinden de negatif sonuç alan oyuncumuz yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

Kulüpten 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başlandığı kaydedilmişti.

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