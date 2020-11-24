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Spor Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi
Spor

Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:30:23 -
Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gabonlu oyuncusu Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Andre Poko'nun, kulüple yaptığı sözleşmeden bu yana kamplara sürekli mazeretsiz geç katıldığı kaydedildi.

Poko'nun sözleşmesini ihlal ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Poko, sezon başı kampına 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir."

2017-2018 sezonu devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Göztepe'ye transfer olan Poko, sarı-kırmızılı takımda 57 Süper Lig maçında 2 gol atmıştı.

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